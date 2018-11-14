Yangın çıkan evde ölü bulundu
TEKİRDAĞ'ın Malkara
ilçesinde yalnız yaşayan Aziz Aydoğan(72), evinde çıkan yangında ölü olarak bulundu.
Olay, Malkara'nın Kadıköy
Mahallesi'nde gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Tek katlı evinde yalnız yaşayan Aziz Aydoğan'dan haber alamayan komşuları girdikleri evde cansız bedenini bulup, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Jandarma
ve itfaiye ekipleri Aydoğan'ın öldüğünü belirlerken, evde çıkan küçük çaplı yangının da kendiliğinden söndüğünü tespit etti. Felçli olduğu belirtilen Aydoğan'ın çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Aziz Aydoğan'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
Kadıköy Mahallesi Muhtarı Yılmaz Sarıkaya
, Aydoğan'ın evinde yalnız yaşadığını ve felçli olduğunu belirterek, Tahminimiz sigarayı çekyata düşürdü. Sigaranın çekyata düşmesi sonucu çıkan bir yangın diye sanıyoruz. Çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyoruz. İnceleme sonucu ne olduğu belli olacak dedi.
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:25