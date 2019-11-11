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Yangın çıkan okula ilk müdahale izmit belediyesi'nden^

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan okul bahçesinde sabah saatlerinde yangın çıkan prefabrike binaya anında müdahale etti.

11.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:26Yangın çıkan okula ilk müdahale izmit belediyesi'nden^
KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, Mahallesi'nde bulunan okul bahçesinde sabah saatlerinde yangın çıkan prefabrike binaya anında müdahale etti.

Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Yarbay Refik Cesur İlköğretim Okulu'nun bahçesinde işçilerin kaldığı prefabrike binada sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangının ardından öğrenciler tahliye edilirken bina büyük hasar gördü. Belediye Meclis Üyesi Mehmet Baştan, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan ve teknik ekip olay yerine ulaşarak incelemelerde bulundu.

Okul bahçesinde bulunan ve yangın sonrası büyük hasar gören binaya ilk müdahale İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Öğrencilerin hasarlı binayla irtibatının kesilmesi amacıyla bina kapatılırken dış tarafında bulunan demir korkuluklarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kaynak çalışması gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri tarafından temizlik ve yıkama çalışmalarının yapıldığı binanın son durumu hakkındaki karar önümüzdeki günlerde verilecek. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Yeşilova, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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