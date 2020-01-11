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Yangın esnasında şüpheli ölüm polisi harekete geçirdi

Kadıköy de gece yarısı beş katlı binanın dördüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerini ve çevre sakinlerini seferber etti.

11.01.2020 02:48 | Son Güncelleme: 11.01.2020 02:53Yangın esnasında şüpheli ölüm polisi harekete geçirdi
de gece yarısı beş katlı binanın dördüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerini ve çevre sakinlerini seferber etti. Yangına müdahale sırasında birinci katta yaşayan vatandaşın pencereden arka bahçeye ısrarla sağlık ekibi istemesi tüm ekipleri ve vatandaşları harekete geçirdi.

26 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti

Olay, saat 00.00 sularında Kadıköy, Rasimpaşa Mahallesi, İzzettin Sokak'ta bulunan beş katlı binanın dördüncü katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına çevredeki vatandaşlar müdahale ederken ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi daire içerisine girerek yangına müdahale etti. Bu esnada birinci kattaki vatandaşın ısrarla 'Arka bahçeye acil sağlık ekibi' diye bağırması sokakta yankılandı. Polis ekipleri eşliğinde arka bahçeye giden sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan 1994 doğumlu Oğulkan E.'yi gördü. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı olan genç ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tüm müdahalelere cevap vermeyen 26 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Polis yaşanan olayı titizlikle araştırıyor

Yangının çıktığı dairede yaşadığı öğrenilen Oğulkan E.'nin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri olayı tüm detaylarıyla araştırıyor. Sokak'taki tüm güvenlik kamerası görüntülerine el koyan ekipler apartmanda yaşayan vatandaşların ifadesine de başvurdu. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmalarla gencin yangında panik yaparak mı aşağı atladığını yoksa bir cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor. - İSTANBUL

İtfaiye, Kadıköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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