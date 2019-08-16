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Yangın, evi kullanılamaz hale getirdi

Siirt kent merkezinde bulunan bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

16.08.2019 17:42 Yangın, evi kullanılamaz hale getirdi
Siirt kent merkezinde bulunan bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiyi göre, Alan Mahallesi 1658. sokakta Sıddık Arslanhan'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

İtfaiye, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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