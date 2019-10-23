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Yangın faciasında ölen baba ve 3 çocuğu toprağa verildi

Uşak'ta çıkan ev yangınında hayatını kaybeden baba ve 3 çocuğu gözyaşları arasında toprağa verildi. Yakınlarının sinir krizleri geçirdiği cenaze töreninde yan yana konulan tabutlar yürekleri dağladı.

23.10.2019 21:27

Uşak'taki yangın faciasında yaşamını yitiren Bülent Yaşar ve çocukları Muhammet Nurkan Yaşar, Muhammet Furkan Yaşar, Aişe Yaşar'ın cenazeleri Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimi ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Cenazeler tabutlar içinde camiye avlusuna geldiğinde gözyaşları sel oldu. Vakit beklenmeden tek tek kılınan namazın ardından cenazeler yan yana toprağa verildi.

Olay, sabaha saatlerinde Elmalıdere Mahallesi 1. Çelikhan Sokak'ta meydana geldi. Yaşar ailesinin yaşadığı evden dumanlar çıktığı gören çevre sakinleri, durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde 5 kişilik aile üyelerinin yataklarında hareketsiz yattıklarını gördü. Ardından inceleme yapan ekipler, baba Bülent Yaşar (32) ve çocukları Ayşe (2), Furkan (6) ve Nurkan Yaşar'ın (9) hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Yasemin Yaşar ise olaydan ağır yaralı olarak kurtuldu. Olay sonrası yapılan incelemelerin ardından aile üyelerinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Uşak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi çalışma sonrası baba ve 3 çocuğunun cenazeleri aile üyelerine teslim edildi.

AİLENİN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cenazelerin alınmasının ardından Elmalıdere Cami'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Muammer Balcı ve belediye başkanları da katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende baba ve 3 çocuğu için ikindi namazına müteakip ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Cenazede faciada ölen aile üyelerinin yakınları gözyaşlarına boğulurken, namazın ardından baba ve 3 çocuğun cenazeleri Elmalıdere Mezarlığında aile mezarlığına defnedildi.

Yangın faciasında ölen baba ve 3 çocuğu toprağa verildi

Uşak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (2)
VAY BE:Nede güzel isimleri var, Allah gani gani rahmet eylesin, geride kalanlarına sabrı Celil ihsan eylesin
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AMİN:Allah rahmet eylesin
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