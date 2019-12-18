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Yangın güvenliği eğitimi verildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Arguvan Kaymakamlığı ile birlikte yangın güvenliği eğitimi, Arguvan ilçesinde verildi.

18.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:04Yangın güvenliği eğitimi verildi
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kaymakamlığı ile birlikte yangın güvenliği eğitimi, Arguvan ilçesinde verildi.

Arguvan ilçesinin 45 mahallesinde Arguvan Kaymakamlığı ile birlikte ilk defa ortaklaşa yapılan yangın güvenliği eğitim programı, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar, Şube Müdürü Ömer Çoban, Eğitim Amiri Seyfullah Soylu tarafından uygulandı. İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin yaptığı açıklamada, başarıyla tamamlanan program çerçevesinde Arguvan'ın 45 mahallede tek tek ziyaret edilerek yangın öncesi, ev, iş yeri ve besilerde alınması gereken tedbirlerin ele alındığını bildirdi. Şahin, yangın esnasında traktörlerle ilaçlama gibi su tankerleri ile yapılması gereken hususlar hakkında bilgilendirmeler yapıldığını aktarıp, farkındalık eğitimleri verilerek mahalle sakinlerinin de bu anlamda. çok çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. - MALATYA

Arguvan, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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