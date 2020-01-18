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Yangın mağduru vatandaşın yardımına İzmit Belediyesi koştu

İzmit Belediyesi ekipleri, Akpınar Mahallesi'nde Murat Öter'in samanlığında çıkan yangında yanan 12 ton ağırlığındaki samanları temizledi.

18.01.2020 17:01 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:05Yangın mağduru vatandaşın yardımına İzmit Belediyesi koştu
Belediyesi ekipleri, Akpınar Mahallesi'nde Murat Öter'in samanlığında çıkan yangında yanan 12 ton ağırlığındaki samanları temizledi.

İzmit Belediyesi yangın ve benzeri doğal afetlerde vatandaşların zor günlerinde yanında olmaya devam ediyor. Akpınar Mahallesi'nde Murat Öter isimli vatandaşa ait çiftlikte yangın meydana geldi. Çiftliğin samanlık bölümünde çıkan yangın sonucu 12 ton ağırlığındaki 4 bin saman balyası küle döndü. Çıkan yangında Temizlik İşleri Müdürlüğü yangın söndürme işlemine yardımcı oldu. Yaşanan yangın sonrası ekipler olayın hemen ertesi gününde olay yerine giderek kullanılmaz hale gelen samanların temizliğini gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makinesi ve kamyonla bölgenin temizliğini yaparak yangın sonrası vatandaşların yarasını sarmaya çalıştı. Çiftliğin sahibi Murat Öter destekleri ve ilgisinden dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

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