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"Yangın olur biz yangına gideriz"

Edirne'nin Keşan ilçesi itfaiyecilerinin çektiği klip izleyenlerden büyük ilgi gördü.

26.09.2019 14:06
Edirne'nin Keşan ilçesi itfaiyecilerinin çektiği klip izleyenlerden büyük ilgi gördü.
Keşan Belediyesi İtfaiyesi çalışanları "İtfaiye Haftası" kapsamında kamera karşısına geçti.
"Düz ovada keklik gibi sekeriz/Yokuşlarda şahin gibi uçarız/Yangın olur biz yangına gideriz" sözleri bulunan uşşak makamındaki İstanbul türküsünü seslendiren itfaiyecilerin heyecan dolu performansları göz doldurdu.
Keşan İtfaiyesi Müdürü Savaş Yiğit'in solo ve itfaiyecilerin koro seslendirmeleri olduğu klibin paylaşılması sonrası pek çok kişi tarafından sosyal medyadan izlendi ve beğeni topladı.
Klipte, gelen ihbar sonrası itfaiyecilerin hareketleri ve bir günü anlatıldı.

İtfaiye, Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

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