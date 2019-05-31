Yangın paniğiyle kucakladığı çocuklarını evden dışarı çıkardı

Antalya
'da klima motorundan çıktığı tespit edilen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Muratpaşa
ilçesi Gebizli Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 3'üncü katında yaşayan öğretmen Emine YIlmaz, balkondaki klima motorundan alevler çıktığını gördü.
Yılmaz, dumanın evi sarmaya başlaması üzerine, uyuyan 1 ve 3 yaşındaki iki çocuğunu kucağına alarak evden çıktı.
Yılmaz'ın ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri,yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle evin balkon kısmında hasar oluştu.
Korktukları gözlenen anne ve çocuklarını, çevrekiler sakinleştirmeye çalıştı.
Kaynak: AA
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