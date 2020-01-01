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Yangın tatbikatı yaptılar

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Özel idaresinde AFAD uzmanlarınca yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı.

01.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:10 Yangın tatbikatı yaptılar
DÜZCE(İHA) – İl Özel idaresinde AFAD uzmanlarınca yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı.

İl Özel İdaresinde olası afet ve acil durumlar karşısında hazırlıklı olması için, personele, Sosyal Yardımlaşma ve Göç İdaresi personellerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından İl Özel İdaresi Meclis toplantı salonun da temel yangın eğitimi verildi. AFAD ekipleri tarafından kurum personellerine yangın söndürme eğitimini verildikten sonra uygulamalı yangın tatbikatı yaptırdı. Personellere eğitimde yangından önce ve sonra yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmeler yapıldı. AFAD ekipleri tarafında idarenin bahçesinde yakılan ateşin personel tarafından güvenli bir şekilde söndürülmesinin ardından tatbikat sona buldu. - DÜZCE

Düzce, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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