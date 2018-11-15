Yangın Tatbikatında Alarm Sistemi Çalışmadı, Öğrenciler Sözlü Uyarıldı

15 Kasım 2018 Perşembe 12:30



15 Kasım 2018 Perşembe 12:30

TRABZON Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri 'Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi kapsamında yangın söndürme tatbikatı düzenledi. Tatbikat sırasında okulun butona basılarak aktif hale getirilen yangın alarm sistemi çalışmayınca öğrenciler sözlü uyarılar eşliğinde okuldan tahliye edildi.Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, yangın esnasında yaşanabilecek olumsuzluklara ve yangın anında yapılması gereken müdahalelere dikkat çekmek amacıyla yangın tatbikatı düzenledi. İletişim Fakültesi binasında 'Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta, öğrencilerin butona basılarak aktif hale getirilen yangın alarm sistemiyle tahliye edilmesi planlandı. Ancak butona basılmasına rağmen alarm sisteminin çalışmaması üzerine öğrenciler, fakülte koridorlarında 'yangın var' uyarılarıyla binadan tahliye edilmesi sağlandı.Tahliyenin ardından fakülte önünde tatbikata katılan öğrencilere itfaiye araçlarındaki ekipmanlar tanıtıldı. Öğrenciler okul bahçesinde itfaiye ekipleri tarafından oluşturulan kontrollü yangını tüplerle uygulamalı olarak söndürdü. Öğrencilere yangın öncesi ve sonrasında alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verildi.'BİNANIN KAPATILMASI GÜNDEME GELEBİLİR'İş güvenliği uzmanı Barış Yalçınkaya, yangın alarm sistemlerinin önemine değinerek, "Yangın tatbikatları herhangi bir yangın anında tedbir olarak neler yapılması gerektiğinin öğretilmesi amacıyla yapılır. Tatbikatın birinci aşaması da yangın alarm sistemlerinin aktif olarak kullanılmasıdır. Ne yazık ki burada yapılan tatbikatta yangın alarm sistemi çalışmadı. Gerçek bir yangın olsaydı yangını duyuramayacaktık, bu da çok ciddi can ve mal kayıplarına sebebiyet verecekti. Böyle bir sistemin çalışmaması can ve mal güvenliğine zarar verdiği için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu tür binaların ruhsatlarını iptal edebilir. Burada çalışan iş güvenliği uzmanı arkadaşlarımız talepte bulunursa binanın kapatılması gündeme gelebilir" dedi.- Trabzon