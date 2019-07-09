09.07.2019 11:53
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Yangın ve patlama sonrası inceleme sürüyor

Yangın ve patlama sonrası inceleme sürüyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boya deposunda çıkan yangın ve patlamanın ardından inceleme sürüyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boya deposunda çıkan yangın ve patlamanın ardından inceleme sürüyor.

Alınan bilgiye göre, bir derneğe ait boya deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan kimyasal maddeler patlamalara neden olurken, olay yerine hemen çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında binada bulunan 3 kişi yaralanırken içlerinde itfaiye ve polis ekiplerinin de olduğu 10 kişi dumandan etkilendi.

Yangın ve patlamanın ardından alevler karşı binaya da zarar verirken, polis ve itfaiye ekipleri depo ve yanan binalarda incelemelerini sürdürüyor. - HATAY
Kaynak: İHA
İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa

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