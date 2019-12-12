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Yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Suriyelilerin geceleri yatmak için kullandığı öne sürülen tek katlı metruk evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

12.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:06Yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi
BALIKESİR'in ilçesinde Suriyelilerin geceleri yatmak için kullandığı öne sürülen tek katlı metruk evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen itfaiye erine arkadaşları müdahale etti.

Edremit ilçesi Hekimzade Mahallesi 186'ncı Sokak'taki tek katlı metruk bir evde yangın çıktı. Suriyelilerin geceleri yatmak için kullandığı öne sürülen evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine verdi. Polis çevrede önlem alırken, Edremit Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle yangını söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen itfaiye erine arkadaşları tarafından müdahale edildi.Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Balıkesir

Balıkesir, Edremit, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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