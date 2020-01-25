Haberler » Güncel » Yangına müdahale eden itfaiyecinin başına merdiven düştü - Haber

Yangına müdahale eden itfaiyecinin başına merdiven düştü

Bursa'da yangına müdahale eden itfaiye erinin kafasına merdiven düştü.

25.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:57Yangına müdahale eden itfaiyecinin başına merdiven düştü
'da yangına müdahale eden itfaiye erinin kafasına merdiven düştü. eri kafasında bulunan kask sayesinde olaydan yara almadan kurtarıldı.

'de ev yangınına müdahale eden itfaiye eri talihsiz bir kaza yaşadı. Müdahale sırasında başına merdiven düşen itfaiye eri kaskı sayesinde yara almadan kurtuldu.

Yangın, Yeşil Cami Mahallesi, Yeşil Cami Sokakta meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Nazmiye Eren'e (84) ait iki katlı ahşap evde sobadan çıktığı anlaşılan yangın çıktı. Binanın ikinci katında başlayan yangına itfaiye ekipleri anında müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yaşlı kadının evde olmadığı bir sırada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye erlerinin yangına müdahale ettiği soğutma sırasında binaya dayalı merdiven kayarak itfaiye erinin kafasına düştü. İtfaiye eri kaskı sayesinde olaydan yara almadan kurtuldu.

Polis yangınla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

İtfaiye, İznik, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Devrek'te Elazığ'a yardım kampanyası başlatıldı
16:23  Erdoğan Elazığ Havalimanı'na iniş yaptı
16:23  Kahramanmaraş kezzap bidonu patladı: 2 yaralı
16:22  Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden 2 kişinin cenaze törenine katıldı (1)
16:22  Göztepe maçı için bazı yollar kapanacak
25.1.2020 16:25:20