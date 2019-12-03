Haberler » 3. Sayfa » Yangına müdahale etmek istedi dumandan etkilendi - Haber

Yangına müdahale etmek istedi dumandan etkilendi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Dedeler Mahallesi'nde yalnız yaşayan 90 yaşında ki kadının evinde yangın çıktı.

03.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:40Yangına müdahale etmek istedi dumandan etkilendi
DÜZCE(İHA) – 'nin Dedeler Mahallesi'nde yalnız yaşayan 90 yaşında ki kadının evinde yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen yaşlı kadın dumandan etkilendi.

Yangın akşam saatlerinde Düzce'nin Dedeler Mahallesi 5291 sokak üzerinde meydana geldi. İki katlı ahşap evde tek başına yaşayan Cemile Kocaoğlu (90) isimli yaşlı kadının evde bulunduğu sırada bir anda yangın çıktı. Dumanları gören yaşlı kadın müdahale etmek isteyince etkilendi. Dumanları gören komşularının yardımı ile evden çıkarılan yaşlı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yandan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınının neden çıktığı ile ilgili inceleme başlatılırken olayda maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE

Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:16 Kocaeli yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayan şüpheli gelmeyin yoksa kafama sıkarım - Haber
20:16 Hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haber
20:12 Engelli bireyi bulunan 200 aile ziyaret edildi - Haber
20:12 İstanbul sabiha gökçen havalimanı'nda istanbul zihinsel engelliler vakfı'nın mağazası açıldı- 2 - Haber
20:12 Hakkari uzman çavuş, bomba atar mühimmatının patlaması sonucu şehit oldu - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti - Haber
19:01 İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti - Haber
18:33 Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
19:27 Trump-Macron görüşmesine damga vuran soru: Siz teröristleri geri istiyor musunuz? - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
3.12.2019 20:19:05