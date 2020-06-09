Yangına müdahale etmek isteyen ev sahibi dumandan etkilendi

Yangının çıktığı evden yükselen dumanlar Yangına müdahale edilmesi Yanan evin içinde meydana gelen hasar Olaya ait fotoğraflar Yangına müdahale etmek isteyen ev sahibi dumandan etkilendiÇırkan Mahallesi'ndeki iki katkı binanın üst katından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

09.06.2020 18:20 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:07
Yangının çıktığı evden yükselen dumanlar
Yangına müdahale edilmesi
Yanan evin içinde meydana gelen hasar
Olaya ait fotoğraflar Yangına müdahale etmek isteyen ev sahibi dumandan etkilendi
Çırkan Mahallesi'ndeki iki katkı binanın üst katından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bu sırada evine geldiğinde alevleri fark eden Tayfun Uysal, yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi.
112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilen Uysal'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu. Yangına müdahale etmek isteyen ev sahibi dumandan etkilendi

Kaynak: AA

Etiketler: Acil Servis, İtfaiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Haber
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Haberler››Güncel››Yangına müdahale etmek isteyen ev sahibi dumandan etkilendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:15: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarında artış sürüyor - Haber 19:14: 10 yıl hapisle aranan hükümlü Kuşadası'nda yakalandı - Haber 19:13: Aranan şüphelinin aracında 3 aydır kayıp engelli kız bulundu; cinsel istismarla suçladı - Haber 19:12: Çanakkale'de yola çıkan tilkileri besledi, sosyal medyada paylaştı - Haber 19:11: Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 10 bina karantinaya alındı - Haber 19:02: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur - Haber 18:47: Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Haber 17:57: e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek - Ekonomi 15:51: 10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı - Haberler 09:06: Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı - Haberler