18 Şubat 2019, 11:45
»»

Yangına Müdahale Sırasında Mutfak Tüpü Patladı

Elazığ'da itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında mutfak tüpü patladı.

Elazığ'da itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında mutfak tüpü patladı.

Kültür Mahallesi Arka Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında çatıda bulunan 5 mutfak tüpünden biri patladı.

Patlamanın etkisiyle alevler kısa sürede daha geniş bir alana yayıldı.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 kişiye 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Kültür Mahallesi,Elazığ,İtfaiye
Kaynak: AA