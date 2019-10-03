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Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi

Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildiİSTANBUL - Silivri'de yangına giden itfaiye aracı kontrolden çıkarak devrildi.

03.10.2019 22:24
Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi
İSTANBUL - Silivri'de yangına giden itfaiye aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3 itfaiye görevlisi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Silivri Otogar kavşağında meydana geldi. Gittikleri yangının söndürerek başka bir yangına seyir halinde olan itfaiye aracı, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 3 itfaiye görevlisi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerinden tesadüfen geçen 112 ambulansı ile Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın bildirilmesinin ardından İtfaiye daire başkanlığı bölge müdürü Ramis Sümbül de olay yerine gelerek mesai arkadaşlarından kazayla ilgili bilgi aldı.
Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi

Silivri, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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