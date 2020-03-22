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Yangına uykuda yakalandılar

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Derebaş köyünde tek katlı evde hane sahibi ve eşi uyuduğu sırada yangın çıktı.

22.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:37
Yangına uykuda yakalandılar
Karabük 'ün Yenice ilçesine bağlı Derebaş köyünde tek katlı evde hane sahibi ve eşi uyuduğu sırada yangın çıktı. Olayda can kaybı yaşanmazken, evin iki odası kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Derebaşı köyü Çakıllar Mahallesi'nde Yılmaz Kirenli'ye ait tek katlı betonarme evde elektrik kontağından yangın çıktı. Uyanarak alevleri fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ev sahibi ve eşi kendilerini dışarı atarken, olay yerine sevk edilen Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evdeki iki oda kullanılamaz hale geldi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler : Karabük, İtfaiye, Yenice, 3. Sayfa

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