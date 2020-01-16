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Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

16.01.2020 21:36 | Son Güncelleme: 16.01.2020 21:37
'nın ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Kırsal Gazeller Mahallesi Ayvazlar mevkisinde Mehmet Akçam'a (65) ait 2 katlı evde elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.
Alevleri fark eden ev sahibi Akçam ile eşi, dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Menteşe ile Denizli'nin Kale ilçelerinden itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, alevleri diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.
Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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