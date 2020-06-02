Yangında 3 evde hasar oluştu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde birbirine bitişik 3 evde çıkan yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

02.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:37
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde birbirine bitişik 3 evde çıkan yangında büyük çapta hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Çukurbağ Mahallesi Adil Çelik Sokak'ta Şehmuz Özgül'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, alt kattaki Erol Özcan'ın eviyle bitişikteki İsmail Liman'ın evine sıçradı.
İhbar sonrası bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevredeki diğer binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Yangının ardından 2 bina kullanılamaz hale gelirken, bir binanın çatısında hasar oluştu.
Öte yandan, Şehmuz Özgül'ün eşi Zübeyde Özgül'ün bahçedeki kümeste beslediği tavuğuna sarılıp evinin yanışını izlemesi kameralara yansıdı. Yangında 3 evde hasar oluştu

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, İzmit, Güncel, Haber

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