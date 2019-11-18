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Yangında ağır yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki evde çıkan yangında ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

18.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:30Yangında ağır yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki evde çıkan yangında ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 11 Kasım'da Tütünçiftlik Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan yangından kaçarken ikinci kattan düşerek ağır yaralanan Seher Çalışkan (55) ile yangına müdahale ederken vücudunda çeşitli yanıklar oluşan eşi Nezih Çalışkan'ın (60) tedavileri Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyordu.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Seher Çalışkan, yaşam mücadelesini kaybetti.
Seher Çalışkan, Naip köyü mezarlığında toprağa verilirken, eşi Nezih Çalışkan'ın yanık ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Güncel

Kaynak: AA

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