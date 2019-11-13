Haberler » Güncel » Yangında alevler arasında kalan yaşlı kadın balkondan atladı - Haber

Yangında alevler arasında kalan yaşlı kadın balkondan atladı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sabaha karşı bir apartman dairesinde çıkan yangında 2'si çocuk, 5 kişi dumandan etkilendi.

13.11.2019 07:05 | Son Güncelleme: 13.11.2019 07:09
Ankara'nın Çankaya ilçesinde sabaha karşı bir apartman dairesinde çıkan yangında 2'si çocuk, 5 kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Balgat Ziya Bey Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın zemin katının altında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bu sırada uykuda olan ev sahibi Necla Erdal ile kızı ve iki torunu, yoğun dumandan etkilenerek uyandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edilirken, apartmanda oturan diğer vatandaşlar polis ekiplerince tahliye edildi.
Balkondan atlayarak kurtuldu
Kısa sürede büyüyen yangında alevler arasında kalan Necla Erdal, binanın kot kısmındaki balkondan atlayarak kurtuldu. Kızı Ayşe Karabulut ile torunları Mirza Mustafa ve Miray da içeriye giren itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen üst kattaki dairede oturan yatalak hasta Fatma Terzi de sağlık ekiplerince sedye yardımıyla dışarı çıkarıldı.
Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Yangında alevler arasında kalan yaşlı kadın balkondan atladı

İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
07:10 GİRESUN'DA ORMAN YANGINI
07:09 Yangında alevler arasında kalan yaşlı kadın balkondan atladı
07:08 Silahlı saldırıdan cezaevine girdi, tahliye olduğu gün silahla vuruldu
07:08 EVDE YANGIN ÇIKTI: 1 KİŞİ YARALANDI, 3?Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
07:08 Giresun'da orman yangını
04:18 Trump görüşmesi için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li iş adamlarıyla bir araya geldi
00:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı
00:46 Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı
23:55 Küçükçekmece'de hastanede iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
23:28 Irak Başbakanı 319 kişinin öldüğü gösterilerde gerçek mermi kullanıldığını itiraf etti
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 07:18:37