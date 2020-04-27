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Yangında alevler içinden çıkartılan köpeğe itfaiyeden suyla ilk yardım

Samsun'da çatı katı yangınında alevler içinde kalarak yaralanan köpeği itfaiye kurtardı.

27.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:51
Yangında alevler içinden çıkartılan köpeğe itfaiyeden suyla ilk yardım
Samsun'da çatı katı yangınında alevler içinde kalarak yaralanan köpeği itfaiye kurtardı. Yaralanan köpeğe su tutan itfaiye erleri, hayvanın acısını hafifletmeye çalıştı.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Kore Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. İnşaatı tamamlanmamış boş katta bulunan kullanılmayan eşyalar yanmaya başladı. Yangın itfaiyeye haber verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevler arasında havlayan bir köpek sesi duydu. Yanan yerde bağlı bulunan pitbull cinsi köpeği itfaiye ekipleri telef olmaktan kurtardı. Yanarak yaralanan köpek, binadan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İtfaiye ekipleri köpeğe hortumla su sıkıp ilk yardım yaparak acısını dindirmeye çalıştı. Köpeğin hali ise görenlerin yüreklerini burktu. Yaralı köpek daha sonra polis tarafından İlkadım Belediyesi veteriner ekiplerine teslim edilerek tedavisi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Havyan Barınağına götürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa, Haber
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