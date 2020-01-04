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Yangında anne ve 2 çocuğu kurtarıldı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı.

04.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:48 Yangında anne ve 2 çocuğu kurtarıldı
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılarak kurtarıldı. 

Yangın, Değirmendere Merkez Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında Gülşah ve Mutlu çiftinin çocuklarıyla birlikte yaşadığı dairede, saat 17.00 sıralarında çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın sırasında evde olan anne Gülşah Çelebi ile çocukları Ela Çelebi (12) ve Ömer Çelebi (7) mahsur kaldı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelerek hemen binanın içine giren itfaiye erleri, yanan dairede mahsur kalan Gülşah Çelebi ile çocuklarını dışarı çıkararak sağlık ekiplerine ulaştırdı. Bir itfaiye erinin binadan çıkardığı Gülşah Çelebi'ye kendi gaz maskesini taktığı görüldü. ekipleri dairedeki yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen anne ve çocukları ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonrasında evde maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Kkocaeli

İtfaiye, Çelebi, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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