Haberler » Güncel » Yangında annesi ve kardeşini kurtarırken elleri yandı - Haber

Yangında annesi ve kardeşini kurtarırken elleri yandı

ELAZIĞ'da yaşayan Metin Bozyel (53), evlerinin kalorifer kazanında meydana gelen patlama sonrası yangında mahsur kalan annesi ve down sendromlu kardeşini kurtarırken elleri ve vücudunun çeşitli yerleri yandı.

19.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:34 Yangında annesi ve kardeşini kurtarırken elleri yandı

ELAZIĞ'da yaşayan Metin Bozyel (53), evlerinin kalorifer kazanında meydana gelen patlama sonrası yangında mahsur kalan annesi ve down sendromlu kardeşini kurtarırken elleri ve vücudunun çeşitli yerleri yandı. 

Yangın, dün ilçesine bağlı Yoğunağaç köyünde meydana geldi. Bozyel ailesinin ikamet ettiği evin kalorifer kazanı, nedeni öğrenilemeyen bir sebeple patladı. Patlamanın etkisiyle evde yangın çıkarken, Metin Bozyel, evde mahsur kalan annesi Sürmeli Bozyel (91) ile down sendromlu kardeşi Gürsel Bozyel'i (42) kurtarma girişiminde bulundu. Annesi ve kardeşini yangın içerisinde kurtarmayı başaran Metin Bozyel'in elleri ile vücudunun çeşitli yerleri yandı. 

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Dumandan etkilenen anne Sürmeli Bozyel ve oğlu Gürsel Bozyel, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yangında annesi ve kardeşini kurtararak elleri ve vücudunun çeşitli yerleri yanan Metin Bozyel'in tedavisi ise sürüyor. 

 



Karakoçan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:27   Tunç Soyer, cezaevindeki Burak Oğuz'u ziyaret etti - Haber
18:26   Eskişehir'de "çocuğa cinsel istismar" davası sanığına 12 yıl 11 ay hapis cezası - Haber
18:25   Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi - Haber
18:22   TÜGVA çizimlerle 40 hadis resim yarışması sonuçlandı - Haber
18:21   Eğitim-Bir-Sen, sözleşmeli öğretmenliğin sonlandırılmasını istiyor - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
16:52   Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
19.12.2019 18:29:26