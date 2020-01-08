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Yangında balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen yangında balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı.

08.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:07Yangında balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
'nun ilçesinde meydana gelen yangında balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Hacı Emin Caddesi'ndeki Yılmaz Kardeşler Apartmanı'nın 2. katında Gökhan Demir'e ait dairede elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangın sonucunda evin balkonda mahsur kalan ev sakini kadın, olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın daha fazla büyümeden, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU

İtfaiye, Ünye, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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