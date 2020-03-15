Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ölümüyle ilgili itfaiyecilere soruşturma (2)
VALİLİKTEN SORUŞTURMAMersin Valiliği, 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde çıkan yangında balkondan sarkarken düşen Yasemin Özel'in (38) ölümüyle ilgili itfaiye erlerinin ihmalinin olup, olmadığının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını bildirdi.
15.03.2020 19:19 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:19
VALİLİKTEN SORUŞTURMA
Mersin Valiliği, 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde çıkan yangında balkondan sarkarken düşen Yasemin Özel'in (38) ölümüyle ilgili itfaiye erlerinin ihmalinin olup, olmadığının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: DHA
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