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Yangında bir ev küle döndü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi.

19.10.2019 12:02Yangında bir ev küle döndü
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gürcan Yıldız'a ait olduğu öğrenilen bir evde sabaha karşı yangın çıktı. Elektrik şasesinden çıktığı iddia edilen yangın, mahallede paniğe neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Şans eseri yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Mahalle sakinlerinden yardım kampanyası

Yangının ardından ev sahibi Gürcan Yıldız, mahalleliler tarafından koruma altına alındı. Komşularının evinin kül olduğu gören mahalle sakinleri, yangının ardından mağdur komşuları için yardım kampanyası başlattı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Karaağaç, Kapaklı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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