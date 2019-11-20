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Yangında can pazarı

Bursa'da 6 katlı ikametin zemin katında çıkan yangında can pazarı yaşandı.

20.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:39Yangında can pazarı
'da 6 katlı ikametin zemin katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Dumanların apartman boşluğunu kaplaması sebebiyle itfaiye ekipleri, evlerde bulunan 3 çocuğu sepetli araçla kurtardı. Bir anne ise göz yaşları içerisinde çocuğuna sarıldı.

Yangın, Yıldırım'a bağlı Davutdede Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir ikametin zemin katında bulunan eski eşyalar birden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ambulans ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yaptıkları müdahalede yangını kontrol altına aldı. Büyük panik yaşayan evdekiler ise, apartman boşluğunu duman kaplamasından dolayı balkonlara çıktı. Bu sırada evde çocuğu bulunan bir anne ise göz yaşlarına hakim olamadı.

Sepetli araçla ile kurtarıldılar

İtfaiye ekipleri, ikametlerde bulunan çocuklar için sepetli aracı kaldırdı. Apartmandaki 3 çocuk sepetli araçla tahliye edilirken, çocuğuna kavuşan anne ise büyük sevinç yaşayıp, ekiplere teşekkür etti. Sepetle indirilen 3 çocuk ile birilikte 4 kişi ambulansta tedavi edildi. Yangının çıkış sebebi ile alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

İtfaiye, Bursa, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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