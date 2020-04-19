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YANGINDA CAN PAZARI; MAHSUR KALAN 1'İ BEBEK 10 KİŞİ KURTARILDI

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAMaltepe'de 5 katlı bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı.

19.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:53
Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Maltepe'de 5 katlı bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 1'i bebek 10 kişi itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen yaşlı bir kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, meraklı vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Binanın 3. katından dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yoğun duman nedeniyle büyük korku ve panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın çıkan dairede mahsur kalan yaşlı bir kadını camdan dışarı çıkardı. Merdiven aracıyla aşağıya indirilen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Üst katlarda mahsur kalan 1'i bebek 10 kişi de merdiven aracıyla aşağıya indirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
SOSYAL MESAFEYE UYULMADI
Yangın nedeniyle sokakta büyük korku ve panik yaşandı. Bir araya gelen vatandaşlar koronavirüs nedeniyle alınan tedbirleri hiçe sayarak sosyal mesafe kuralına uymadı. Görevliler, vatandaşları uyararak yangın yerinden ayrılmalarını istedi. Polis ve itfaiyenin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor. YANGINDA CAN PAZARI; MAHSUR KALAN 1’İ BEBEK 10 KİŞİ KURTARILDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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