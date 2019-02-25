Yangında Çocukları, Komşuları ve İtfaiye Ekibi Kurtardı

Ordu
'nun Ünye
ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 kardeş dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Çınarlık
Mahallesi Fatih
Sokak'ta Ayhan Sırım'a ait, 4 katlı binanın birinci katında yangın çıktı.
Yangını fark eden komşular, Ordu Büyükşehir Belediyesi
Ünye İtfaiye
Grup Amirliği ekiplerine haber verdi.
Çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla evdeki kardeşler Yasin (6), Aslı (4), 2 yaşındaki ikizler Yalın
ve Çınar ile 1 yaşındaki Çiğdem Su Sırım kurtarıldı.
Dumandan etkilenen 5 çocuk, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Anne
ve babanın yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.
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Kaynak: AA