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Yangında depo kullanılamaz hale geldi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan yangında bir depo yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yanındaki yapılara sıçramadan söndürüldü.

22.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:11
Yangında depo kullanılamaz hale geldi
Denizli 'nin Acıpayam ilçesinde çıkan yangında bir depo yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yanındaki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, olay Acıpayam ilçesi Apa Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Demir isimli vatandaşa ait depodan dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yanındaki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının ardından depo kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Acıpayam, İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa

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