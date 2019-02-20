Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde bir apartmanda meydana gelen yangında dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aşıklar Sokak'ta 5 katlı bir apartmanda Satılmış ailesinin oturduğu zemin dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı.
Tüm apartmanı saran duman nedeniyle evlerinden çıkamayan, aralarında bebeklerin de olduğu 20 kişi, balkon ve pencerelerden itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.
Dumandan etkilenen 15 kişi, Kapaklı ve Çerkezköy
ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Yangında, evlerde maddi hasar meydana geldi.
İtfaiye,Tekirdağ,Kapaklı
Kaynak: AA