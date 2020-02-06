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Yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Aksaray'da evinde çıkan yangında dumanından etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

06.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:34Yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti
'da evinde çıkan yangında dumanından etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ortaköy ilçesine bağlı köyünde köyde yalnız yaşayan Fadimana Konar'ın (92) müstakil evinde yangın çaktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Yangın esnasından dumandan etkilenen yaşlı kadın 112 Acil Yardım ekiplerince Ağaçören İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - AKSARAY

Harmandalı, Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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