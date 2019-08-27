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Yangında ev kullanılmaz hale geldi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde bir evi çatı katı ve üst katında yangın çıktı.

27.08.2019 17:06 Yangında ev kullanılmaz hale geldi
DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde bir evi çatı katı ve üst katında yangın çıktı. Evin yanan bölümleri kullanılmaz hale geldi.

Yangın, bugün öğle saatlerinde Gülalan Mahallesinde meydana geldi. Selahattin Kaymakçı'ya ait evin üst katında ve çatısında başlayan yangına Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman ekipleri müdahale etti. Alevler müdahalenin ardından söndürülürken, soğutma çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, evin üst bölümleri kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaymakçı, Denizli, Buldan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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