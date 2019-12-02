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Yangında evde mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan ev yangınında mahsur kalan 3 kardeş komşular tarafından kurtarıldı.

02.12.2019 19:44 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:46

'nin ilçesinde çıkan ev yangınında mahsur kalan 3 kardeş komşular tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2. katında M.Ç'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada eve girmeyi başaran komşular, mahsur kalan 1, 5 ve 12 yaşlarındaki 3 kardeşi kurtardı.

Alevleri kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, soğutma işlemi gerçekleştirdi.

Dumandan etkilenen bir çocuk, sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada anne ve babanın yangın sırasında evde olmadıkları öğrenildi.

Yangında evde mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

Karamürsel, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA


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