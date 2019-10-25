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Yangında evde mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı

Aydın'da, evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve oğlu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

25.10.2019 20:40Yangında evde mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı
Aydın'da, evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve oğlu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın son katından duman çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine Merve ve 4 yaşındaki oğlu Ayaz Beyazıt, balkona çıkarak çevredekilerden yardım istedi.
İtfaiye çalışanlarının merdiven yardımıyla balkondan aldığı anne ve oğlu tedbir amaçlı Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Bu arada evden çıkarılan "Boncuk" isimli muhabbet kuşu, bir polis memurunun kalp masajına rağmen telef oldu.
Ev sahibi Yunus Beyazıt, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın esnasında iş yerinde bulunduğunu kaydetti.
Eşinin evde yangın çıktığını haber verdiğini aktaran Beyazıt, "Hızlıca eve geldim ancak itfaiye söndürmüştü. Alevler yükselince eşim, oğlumu da alarak balkona çıkıyor. Sonrasında itfaiye kurtarıyor. Çok şükür sağlık durumları iyi. Dumandan etkilenen kuşumuz ise polis arkadaşın müdahalesine rağmen telef oldu, çok üzüldük." diye konuştu.

İtfaiye, Aydın, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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