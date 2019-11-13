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Yangında evde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

Yangında evde mahsur kalan genci itfaiye kurtardıMANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

13.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:12
Yangında evde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
MANİSA'nın ilçesindeki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. ekipleri yangını söndürürken, dairede mahsur kalan Nusret Candan (25) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Turan Mahallesi Yapıncak Sokak 7 numaradaki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, bugün saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Evden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar yangını, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Evde Nusret Candan'ın mahsur kaldığını öğrenen ekipler, dairenin kapısını kırarak odadaki genci kurtardı. Dumandan etkilenen Candan, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Candan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Yangında evde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

Nusret Gökçe, Turgutlu, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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