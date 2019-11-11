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Yangında güvercin ve tavukları kurtarmak için seferber oldular

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, süs güvercini ve süs tavuğu üretim tesisinde çıkan yangında, iş yeri sahibi ve itfaiye ekipleri kümes hayvanlarını alevlerin arasından kurtarmak için seferber oldu.

11.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:46Yangında güvercin ve tavukları kurtarmak için seferber oldular

BURSA'nın ilçesinde, süs güvercini ve süs tavuğu üretim tesisinde çıkan yangında, iş yeri sahibi ve itfaiye ekipleri kümes hayvanlarını alevlerin arasından kurtarmak için seferber oldu. Yangında 50 kümes hayvanı telef olurken, 200'ü kurtarıldı.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi İşletme Sokak'taki bir binanın 3'üncü katındaki Ömer Akdağ'a (37) ait hobi tavuk yetiştirilen kümeste, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Bu sırada iş yeri sahibi ve itfaiye ekipleri, güvercinler ile süs tavuklarını kurtarmak için seferber oldu. İş yeri çalışanları, dumandan etkilenen hayvanları su ile kendine getirmeye çalıştı. Yangında 50 kümes hayvanı telef olurken, 200'ün üzerinde kümes hayvanı ise kurtarıldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.



İtfaiye, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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