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Yangında hasar gören cami hayırseverlerin desteği ile onarıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan yangında büyük oranda hasar gören cami hayırseverlerin desteği, vatandaşların el birliği ile onarıldı.

07.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:18 Yangında hasar gören cami hayırseverlerin desteği ile onarıldı
Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan yangında büyük oranda hasar gören cami hayırseverlerin desteği, vatandaşların el birliği ile onarıldı.

Turhal ilçesi Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan Kırkpınar Camisi yaklaşık 2.5 ay önce ikindi namazı öncesinde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Turhal Müftülüğü öncülüğünde ve kontrolünde caminin bakım onarım çalışmaları hayırsever vatandaşların destekleri ile yapıldı. Kimi vatandaş bizzat camide çalışarak boya badana yaptı, kimi vatandaşlar ise maddi olarak destekte bulundu. Mahalle sakinlerinin el birliği ile cami tamamen yenilendi. 43 yıllık cami Cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak. - TOKAT

Turhal, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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