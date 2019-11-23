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Yangında hayatını kaybeden 2 kardeş ile halaları toprağa verildi

Yangında hayatını kaybeden 2 kardeş ile halaları toprağa verildiARTVİN - Bayburt'un merkeze bağlı Maden köyünde bir evde çıkan yangında, hayatını kaybeden Hatice Beyaz ile yeğenleri Bekir ve Ecrin Beyaz memleketleri Artvin'in Yusufeli İlçesi Dokumacılar köyünde toprağa verildi.

23.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:19
Yangında hayatını kaybeden 2 kardeş ile halaları toprağa verildi
ARTVİN - 'un merkeze bağlı Maden köyünde bir evde çıkan yangında, hayatını kaybeden Hatice Beyaz ile yeğenleri Bekir ve Ecrin Beyaz memleketleri 'in İlçesi Dokumacılar köyünde toprağa verildi.
Bayburt'un merkeze bağlı Maden köyünde çobanlık yapan Rıdvan Beyaz'ın evinde Perşembe günü henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İtfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu evde Rıdvan Beyaz'ın çocukları Bekir ve Ecrin ile kız kardeşi Hatice Beyaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.
Yangında yaralanan Rıdvan ile eşi Halime Beyaz ise Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Gözyaşlarıyla uğurlandı
Hayatını kaybeden 2 kardeş ve halaları memleketleri Artvin'in Yusufeli İlçesi Dokumacılar Köyünde toprağa verildi. Dokumacılar köyü camisinde kılınan cenaze namazına artından göz yaşları ve dualarla toprağa verildi.
Cenaze namazına Ak Parti Artvin Milletvekili Erken Balta, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, baba Rıdvan Beyaz ve vatandaşlar katıldı.
Yangında hayatını kaybeden 2 kardeş ile halaları toprağa verildi

Hatice Çarpar, Yusufeli, Bayburt, Artvin, Genel

Kaynak: İHA


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