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Yangında hayatını kaybeden 3 kardeş aynı mezarlığa gömüldü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, evlerinde çıkan yangın sonucu zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeş aynı, anneleri de yanlarında açılan mezarlığa gömüldü.

09.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:33Yangında hayatını kaybeden 3 kardeş aynı mezarlığa gömüldü
'in ilçesinde, evlerinde çıkan yangın sonucu zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeş aynı, anneleri de yanlarında açılan mezarlığa gömüldü.

Olay, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Tur'a ait 2 katlı evde oturan oğlu Yunus Tur'un bulunduğu evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Sağlık ekipleri, yangına uyurken yakalanan anne Nisan Tur (34) ve çocukları Miran, Lorin ile Ecrin'in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından anne ve yaşları 1 ile 7 arasında değişen 3 çocuğun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kardeşleri ölüm de ayırmadı

Mardin Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Nisan, Miran, Lorin ve Ecrin'in cansız bedenleri Kayalar Mahallesi mezarlığına getirildi. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde Miran, Lorin ve Ecrin kardeşler aynı mezarlığa, anneleri Nisan da yanlarında açılan mezarlıkta toprağa verildi. Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları cenazelerin toprağa verilmesi sırasında sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - MARDİN

Mazıdağı, İtfaiye, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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