Yangında hayatını kaybeden 3 kardeşten 2'sinin engelli olduğu ortaya çıktı 3 kardeşin öldüğü yangının görüntüleri ortaya çıktı
DÜZCE - Düzce
'nin Yığılca
ilçesi Hoşafoğlu köyünde sabah saatlerinde meydana gelen feci yangında hayatını kaybeden 3 kardeşten 2'sinin engelli olduğu ortaya çıktı. Düzce'de sabah saatlerinde çıkan ve 3 kardeşin hayatını kaybettiği yangının görüntüleri ortaya çıktı. Sabah
saatlerinde Yığılca Hoşafoğlu köyünde meydana gelen yangında, 3 çocuğu ile yaşayan Muhammed Korkmaz, uyudukları esnada duman kokusuna uyandı. Alevlerin evi sardığını gören Korkmaz, evin penceresinden kendini dışarı atarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında hayatlarını kaybeden 3 kardeşten Medine ve Emirhan'ın engelli olduğu, tedavi için gittikleri rehabilitasyon merkezine ise kardeşleri Umut Eren
tarafından götürüldüğü öğrenildi. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde ise feci yangından evin alev topuna döndüğü görülüyor.Evin penceresinden atladığı sırada ayağında kırıklar olan baba Muhammed Korkmaz'ın hastanede tedavisi sürerken, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın hakkında inceleme devam ediyor.
Düzce,Sabah,Yığılca
14 Aralık 2018 Cuma 11:31