Haberler » 3. Sayfa » Yangında hayatını kaybeden iki küçük kardeşten geriye fotoğrafları kaldı - Haber

Yangında hayatını kaybeden iki küçük kardeşten geriye fotoğrafları kaldı

Yangında hayatını kaybeden iki küçük kardeşten geriye fotoğrafları kaldıBAYBURT - Bayburt'un Maden köyünde meydana gelen yangında halalarıyla birlikte hayatını kaybeden iki küçük çocuktan geriye babalarıyla çektirdikleri fotoğraf kaldı.

21.11.2019 19:11 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:15
Yangında hayatını kaybeden iki küçük kardeşten geriye fotoğrafları kaldı
BAYBURT - 'un köyünde meydana gelen yangında halalarıyla birlikte hayatını kaybeden iki küçük çocuktan geriye babalarıyla çektirdikleri fotoğraf kaldı.
Bayburt merkeze 17 kilometre mesafedeki Maden köyünde 2 katlı evde çıkan yangında 2'si çocuk 1'i engelli vatandaş olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybeden Bekir ve Ecrin Beyaz'dan geriye babaları Rıdvan Beyaz ile çektirdikleri fotoğraf kaldı.
Hayatını kaybeden 3 kişi yarın Artvin'in Yusufeli ilçesinde toprağa verilecek.
Yangında hayatını kaybeden iki küçük kardeşten geriye fotoğrafları kaldı

Bayburt, Maden, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:51 Arkadaşının oyun sırasında doğrulttuğu silah küçük çocuğu ağır yaraladı
19:44 Fabrikanın kalorifer dairesinde patlama: 1 yaralı
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:30 26 gündür aranan Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
19:19 Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti
19:18 Şartlı tahliye olan şahıs havaya ateş açınca yeniden tutuklandı
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:51 Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
13:41 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi
13:40 Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı
13:00 Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
10:39 Asker konvoyu yine ortalığı birbirine kattı! Tünelde havaya ateş açtılar
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
00:24 Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
21.11.2019 19:59:07