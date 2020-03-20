YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN İTFAİYECİ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Bayrampaşa'da dün akşam saatlerinde çıkan bir işyeri yangınına müdahale etmek isterken yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden itfaiye eri Recep Tekin için görev yaptığı Bayrampaşa Altıntepsi İtfaiye İstasyonu önünde bir tören düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı törene alınan koronavirüs tedbirleri nedeniyle sadece merhumun ailesi ve Bayrampaşa İtfaiyesi çalışanları katılabildi. Tekin'in Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi tören alanına yıllarca görev yaptığı merdiven aracı üzerinde getirildi. İmamoğlu, törene kucağında 2 yaşındaki oğlu Kerem ile katılan eşi Ayşegül Tekin'e başsağlığı diledi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kısa bir konuşma yapan Ekrem İmamoğlu 'Kardeşimizi rahmete uğurlayacağız ve burada ailesine söylemek isterim ki kendileri bütün ailesi bizim ailemizdir, kardeşimizdir evladımızdır, bize emanettir. Hem Büyükşehir Belediyemizin, hem itfaiye teşkilatımızın hem de çok değerli ailemizin hepimizin başı sağ olsun. Allah'tan rahmet diliyorum şeklinde konuştu.Cenaze, çalışma arkadaşlarından helallik alınmasının ardından memleketi Sinop'un Boyabat ilçesine gönderildi.

Kaynak: DHA

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