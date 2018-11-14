Yangında Hayatını Kaybeden Ünlü YouTuber Emre Özkan Kimdir?

YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı Cansu Kovancı kayıt yaptıkları stüdyoda yangın çıkması sonucunda hayatını kaybettiler. Yaşanan can kayıpları sonrasında Emre Özkan merak konusu oldu. Peki, Emre Özkan kimdir?

EMRE ÖZKAN KİMDİR?

Emre Özkan, 1993 yılında Samsun Havza'da ilçesinde dünyaya geldi. Üniversite eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi'nde Radyo, TV ve Sinema Bölümü'nde tamamladı.

PARODİ VİDEOLARI İLE TANINDI

YouTube üzerinden yaklaşık 350 bin aboneye sahip olan Emre Özkan, hazırlamış olduğu parodiler ile sık sık gündeme geliyordu.

Oğuzhan Koç'un Bulutlara Esir Olduk, Derya Uluğ'un Canavar, Çağatay Akman'ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkılarına çektikleri parodiler ile ünlenen Özkan ve arkadaşları, son zamanlarda internet dünyasında bir hayli tanınan isimleri haline gelmişlerdi. Genç YouTuber'ın en büyük hayali ise bir gün Yönetmen olabilmekti.

15 TEMMUZ İÇİN ŞARKI SÖYLEMİŞTİ

15 Temmuz nöbetleri esnasında sen de Bağcılar Meydanı'na çıkıp bestelediğin Gördü Türkiye'ye şarkısını söyleyen Emre Özkan şarkıyla ilgili "O şarkıyı babam yazdı. Tamamen içinden gelerek saf duygularıyla kalemini çalıştırdı ve bana gelip "Bunu bestelemeni istiyorum" dedi. Böylece biz de kendi görüşümüzü göstermiş olduk ailecek. Üstüme düşeni yaptım diyebilirim." demişti

İstanbul, Bağcılar'da yaşayan Emre Özkan, kayıt yaptığı stüdyoda çıkan yangın sonucunda hayatını kaybetti.