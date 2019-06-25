25.06.2019 18:07
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Yangında hayvanlar telef oldu

Yangında hayvanlar telef oldu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki ahırda çıkan yangında, 1 inek, 1 buzağı, 1 keçi, 4 kuzu ve 20 tavuk yanarak telef oldu.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki ahırda çıkan yangında, 1 inek, 1 buzağı, 1 keçi, 4 kuzu ve 20 tavuk yanarak telef oldu. Ayrıca traktör de büyük hasar gördü.
Karakurt Mahallesi'nde yaşayan Musa Soysal'a ait ahırın samanlık kısmında, bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen yangın, ahırın geneline yayıldı. Ahırdan yükselen dumanları görenler, itfaiyeyi ve polisi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından yangın söndürüldü. Ancak ahırdaki 1 inek, 1 buzağı, 1 keçi, 4 kuzu ve 20 tavuk yanarak telef oldu. Ayrıca 450 saman balyası ile traktör de yandı. Polis , yangınla ilgili soruşturma başlattı.


- Denizli
Kaynak: DHA
Pamukkale , Denizli , Güncel

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