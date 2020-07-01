Yangında iki ev hasar gördü (1)

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan yangında iki evde hasar oluştu.

01.07.2020 17:56 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:17
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan yangında iki evde hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'nde İsmail Yüksel'e ait müstakil evin ardiye bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Hızla yükselen alevler yan taraftaki İsmail Yüksel'in amcasının oğlu Kerim Yüksel'in evine sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale etmeye çalışan mahalle sakinleri, Kerim Yüksel'in evindeki güvercin, muhabbet kuşu ve köpekleri kurtarmak için yoğun çaba gösterdi.
Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Bu arada İsmail Yüksek'e ait evde bulunan bir köpek telef oldu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangında iki ev hasar gördü (1)

Kaynak: AA

Etiketler: İsmail Yüksel, Şehzadeler, Manisa, Güncel, Haber
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