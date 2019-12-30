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Yangında ilk işi kedisini kurtarmak oldu

AVCILAR'da bir binanın girişindeki elektrik panosunun alev alması ile başlayan yangın, korku ve paniğe neden oldu.

30.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:52 Yangında ilk işi kedisini kurtarmak oldu

AVCILAR'da bir binanın girişindeki elektrik panosunun alev alması ile başlayan yangın, korku ve paniğe neden oldu. ve polisin uyarısı ile evlerini terk edenler arasında bulunan bir kadın, sokağa kedisini de alarak çıktı.

Yangın, Denizköşkler Mahallesi'ndeki Dilaver Sokak'ta saat 06.30 sıralarında başladı. Bina girişindeki elektrik panosundaki kabloların tutuşması sonucu binanın içerisi bir anda duman ile kaplandı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve 112 acil yardım ekipleri kısa sürede geldi. Polis ve itfaiye erleri tek tek kapıları çalarak bina içerisinde bulunanları tahliye etti. Bodrum katında bir kişinin kaldığı ve dışarı çıkmadığı anlaşılınca ısrarla kapısı çalındı. Ancak, bu kişinin gece vardiyasında çalıştığı anlaşıldı. İtfaiye elektrik panosundaki yangını söndürdükten sonra bina içerisindeki dumanı tahliye etti.  Tahliye edilen kişiler arasında bulunan bir kadının da  evden çıkarken yanına  'Minnoş' ismini verdiği tekir cinsi kedisini de aldığı görüldü.



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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